Il Mattino: “Idea Kean per il Napoli. Fiorentina teme un assalto last minute”

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Moise Kean. E' questa l'indiscrezione di mercato lanciata da Il Mattino. Il club azzurro è alla ricerca, infatti, di un attaccante alla luce dell'infortunio patito da Romelu Lukaku che sarà costretto a saltare (anche) la partita contro la Fiorentina alla terza giornata di campionato. Ecco quanto si legge sul quotidiano partenopeo:
A Firenze temono un assalto last minute per Moise Kean, ma prima di poter pensare a un affare del genere bisognerebbe avere la certezza dei tempi di recupero di Lukaku. Perché è un'operazione da almeno 50 milioni di euro, ingaggio da 4 milioni l'anno compreso. Ma è una tentazione, un pensiero e non ancora una vera e propria trattativa. Anche se Kean è stato già sondato tra maggio e giugno dallo staff di Manna.
