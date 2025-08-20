Il Mattino: “Idea Kean per il Napoli. Fiorentina teme un assalto last minute”

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Moise Kean. E' questa l'indiscrezione di mercato lanciata da Il Mattino. Il club azzurro è alla ricerca, infatti, di un attaccante alla luce dell'infortunio patito da Romelu Lukaku che sarà costretto a saltare (anche) la partita contro la Fiorentina alla terza giornata di campionato. Ecco quanto si legge sul quotidiano partenopeo: