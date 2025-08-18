Lukaku, l’infortunio è grave: non ci sarà al Franchi alla terza giornata

L’infortunio di Romelu Lukaku rischia di pesare in modo significativo sul cammino del Napoli nelle prossime settimane. L’attaccante belga, uscito malconcio dal match amichevole contro l’Olympiacos, si è sottoposto a controlli presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistr a. Un problema muscolare serio che impone prudenza e che apre inevitabilmente a uno stop non breve .

Il club azzurro ha comunicato che il giocatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo, mentre nei prossimi giorni sarà valutata anche l’opportunità di un intervento chirurgico. I tempi di recupero, al momento, non sono stati ufficializzati, ma in casi simili si parla generalmente di circa tre mesi di assenza dai campi. Questo significa che Lukaku (con ogni probabilità) non sarà a disposizione per Fiorentina-Napoli del 13 settembre e rischia di rimanere lontano dal terreno di gioco anche per buona parte dell’autunno, saltando incontri di campionato e impegni europei.