Ferrari: “Rinnovo Kean? Siamo ai dettagli. La squadra è già forte, ma vedremo… “

Alessandro Ferarri, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Polissya. Ecco le sue parole:
Le parole di Ferrari sul mercato
Pioli? Una scelta maturata conoscendo la persona. Abbiamo già lavorato insieme, ma sopratutto vedendo quanto era felice alla prima telefonata. Da lì abbiamo pensato solo ad alzare l'asticella, il nostro obiettivo. Questa è una bella Fiorentina, con una base importante. Abbiamo tenuto tutti i giocatori importanti e da lì abbiamo aggiunto qualità. Non so se è la Fiorentina più forte. Kean? Sta benissimo con noi, siamo ai dettagli sul rinnovo. Lui è stato il primo a dirmi che stava bene a Firenze, anche se le tentazioni sono state tante. Mercato? La squadra è già pronta. Poi in questi 10-11 giorni di mercato può succedere di tutto. Vedremo, ma già oggi siamo messi molto bene.
