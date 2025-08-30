Viola News
Commisso sul rinnovo di Kean: “Ecco come è andata. Importanti sforzi economici”

Le parole del Presidente dei viola.
Redazione VN

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato le sue dichiarazioni ai media ufficiali dei gigliati in merito al rinnovo di Moise Kean. Ecco le sue parole:

Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze, e da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.

