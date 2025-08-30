Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato le sue dichiarazioni ai media ufficiali dei gigliati in merito al rinnovo di Moise Kean. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato Commisso sul rinnovo di Kean: “Ecco come è andata. Importanti sforzi economici”
calciomercato
Commisso sul rinnovo di Kean: “Ecco come è andata. Importanti sforzi economici”
Le parole del Presidente dei viola.
“Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze, e da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA