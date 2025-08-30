L'annuncio del club viola

Redazione VN 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 12:47)

La Fiorentina, come anticipato da Violanews, ha annunciato di aver rinnovato il contratto della propria punta di diamante Moise Kean. Ecco di seguito il comunicato dei viola.

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Moise Kean al Club viola, fino al 30 giugno 2029. La Fiorentina e Moise Kean proseguiranno pertanto insieme il percorso iniziato nella stagione 2024/25, nella quale il calciatore ha realizzato 25 reti in 44 presenze tra Campionato, Coppa Italia e Conference League.

“Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze” così ha voluto commentare il Presidente Rocco Commisso “ e da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola rinnovando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.

Anche Moise ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo rinnovo: “Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata”.