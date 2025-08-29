Zero minuti nelle prime tre gare ufficiali per Richardson: il marocchino dà l’addio?

Con l'arrivo di Hans Nicolussi Caviglia e la permanenza di Rolando Mandragora (aspettando di capire come si evolverà la sua vicenda contrattuale) il nuovo centrocampo della Fiorentina sembra essersi completato. Oltre a questi due elementi, infatti, ci sono Niccolò Fagioli - considerato da Stefano Pioli il cervello della squadra - l'altro nuovo acquisto Simon Sohm , Cher Ndour ed i due trequartisti/mezzali Albert Gudmunsson e Jacopo Fazzini . A questi vanno, poi, aggiunti Sabiri, Bianco ed Amir Richardson. Qui si apre allora un altro capitolo, perché specialmente gli ultimi due sono in attesa di novità dal mercato.

A questo punto, è chiaro che anche il marocchino sia vicino a lasciare Firenze, sempre che il club gigliato, insieme al suo entourage, riesca a trovargli una nuova sistemazione entro la fine di questa sessione di mercato. Nonostante le convocazioni, proprio Richardson insieme ai vari giovani Fortini, Kouadio e Kospo, è l'unico tra i giocatori di movimento a non aver ottenuto neppure un minuto nelle prime tre gare ufficiali della stagione. Un segnale? Possibile, sicuramente il centrocampista mancino non ha mai convinto nell'anno trascorso in riva all'Arno, Pioli ha certamente provato a lavorarci, impiegandolo sia come mediano che sulla linea dei trequartisti a ridosso della punta durante la preparazione, ma senza grossi risultati. Ed allora ecco che le strade di Richardson e della Fiorentina a breve dovrebbero dividersi.