Nicolussi Caviglia: “Non vedo l’ora di giocare già domani. Kean? Un amico unico”

Dopo l'ufficialità diramata dalla Fiorentina sui suoi canali, Nicolussi Caviglia ha parlato ai microfoni del club per commentare il suo approdo in maglia viola. Ecco le sue parole: "Le prime sensazioni e le premesse sono ottime, il Viola Park è un centro magnifico, io sono qua a disposizione e ce la metterò tutta quando andrò in campo. Ho già incontrato il mister e tutti, e non vedo l'ora di scendere in campo già domani. Concorrenza? Fa parte del gioco ed è normale così, ma ognuno ha le sue caratteristiche e cercherò di far valere le mie. Reti su punizione? È un fondamentale che alleno da sempre e sul quale lavoro. Ci lavoro fin da quando ero piccolo, e cercherò anche quest'anno di far valere questa mia caratteristica. Kean? Ci sono amico da quando avevo 8 anni. Ci unisce una fratellanza unica. Sono contento che lui qui si sia trovato bene e cercherò di seguire le sue orme. Ci siamo anche sentiti in queste settimane, e non vedo l'ora di vederlo domani".