Ufficiale: Nicolussi Caviglia è viola. Il comunicato ed il numero di maglia

Come riportato da Violanews , mancava solo l'ufficialità, ed ora è arrivata: Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina . Il classe 2000 arriva a Firenze in prestito a un milione con obbligo di riscatto allo scattare di determinate condizioni fissato a circa 8 milioni di euro LA FORMULA. Ecco il comunicato diramato dalla Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia F.C. Nicolussi Caviglia, nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, dopo aver esordiato in Serie A con la maglia bianconera, nel corso della sua carriera, ha giocato, in Serie A, anche con la Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia è sceso in campo in 35 occasioni, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist. Il nuovo calciatore viola vestirà la maglia numero 14".