La Fiorentina è in procinto di ufficializzare il suo nuovo centrocampista, Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, infatti, avrebbe già firmato un contratto quinquennale che lo legherebbe ai viola fino al 2030, con uno stipendio di un milione l'anno circa.
VN – Nicolussi Caviglia, è fatta: la formula e la durata del contratto
VN – Nicolussi Caviglia, è fatta: la formula e la durata del contratto
A breve l'ufficialità del nuovo centrocampista viola.
La formula, come emerso nella giornata di ieri, prevede un prestito di un milione di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a circa 8 milioni. A breve dovrebbe arrivare l'ufficialità del club viola.
