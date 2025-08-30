Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Nicolussi Caviglia, è fatta: la formula e la durata del contratto

calciomercato

VN – Nicolussi Caviglia, è fatta: la formula e la durata del contratto

VN – Nicolussi Caviglia, è fatta: la formula e la durata del contratto - immagine 1
A breve l'ufficialità del nuovo centrocampista viola.
Nicolò Schira

La Fiorentina è in procinto di ufficializzare il suo nuovo centrocampista, Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, infatti, avrebbe già firmato un contratto quinquennale che lo legherebbe ai viola fino al 2030, con uno stipendio di un milione l'anno circa. 

La formula, come emerso nella giornata di ieri, prevede un prestito di un milione di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a circa 8 milioni. A breve dovrebbe arrivare l'ufficialità del club viola.

Leggi anche
L’intuizione di Potter e una parabola da risollevare: chi è Lamptey, il vice Dodò
Il rematch col Rapid, Jovic e l’ultima di Antognoni. Conosciamo le avversarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA