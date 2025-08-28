Di Marzio: “Oggi incontro per Nicolussi Caviglia”. VN – Si chiude a queste cifre

Sono ore di mercato clade in casa Fiorentina. I fronti di mercato che Daniele Pradè tiene aperti sono due, Victor Lindelof e Nicolussi Caviglia. Per il centrocampista del Venezia ci sono novità, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe previsto un nuovo incontro nel pomeriggio per trovare l'intesa giusta. Ancora i veneti non sono stati convinti dalla proposta viola, ma la dirigenza gigliata vuole regalare a Stefano Pioli il centrocampista di qualità che serve.