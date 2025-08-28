Viola News
Di Marzio: “Oggi incontro per Nicolussi Caviglia”. VN – Si chiude a queste cifre

La Fiorentina continua ad avanzare per Nicolussi Caviglia. Oggi, secondo Di Marzio, Daniele Pradè si incontrerà con la dirigenza veneta
Redazione VN

Sono ore di mercato clade in casa Fiorentina. I fronti di mercato che Daniele Pradè tiene aperti sono due, Victor Lindelof e Nicolussi Caviglia. Per il centrocampista del Venezia ci sono novità, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe previsto un nuovo incontro nel pomeriggio per trovare l'intesa giusta. Ancora i veneti non sono stati convinti dalla proposta viola, ma la dirigenza gigliata vuole regalare a Stefano Pioli il centrocampista di qualità che serve.

Violanews, grazie al lavoro di Nicolò Schira, può svelarvi le cifre dell'accordo che si dovrebbe chiudere nelle prossime ore: 8-9 milioni di euro complessivi, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Contratto di un anno più quattro, fino al 2030, per il centrocampista. 

