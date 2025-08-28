Ct Svezia: “Siamo dispiaciuti per Lindelof. Deve trovare un nuovo club”

Victor Lindelof negli ultimi anni è stato un pezzo importante per la nazionale svedese. Il centrale ex Manchester United, in queste ore, sembra sempre più avvicinarsi alla Fiorentina. Un'opzione di esperienza per Stefano Pioli. Intanto il ct della Svezia, Jon Dahl Tomasson (ex attaccante del Milan), ha parlato della situazione di Lindelof in conferenza stampa:

"Abbiamo avuto una buona comunicazione, abbiamo parlato molto quest'estate. È importante che trovi un nuovo club e non l'ha ancora fatto, ma nel calcio le cose possono anche succedere in fretta. Siamo entrambi dispiaciuti per questo,"