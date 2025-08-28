Romano: “Lindelof ha scelto la Fiorentina. Per la chiusura manca qualche dettaglio”

Victor Lindelof è uno degli obiettivi principali in difesa per la Fiorentina, insieme a Diogo Leite. Ci potrebbero essere novità interessanti nel pacchetto arretrato, e Pradè potrebbe tentare il colpo di esperienza. Come scrive Fabrizio Romano, i colloqui tra la dirigenza viola e il calciatore svedese stanno procedendo bene. Il difensore svincolatosi dallo United sarebbe molto contento di trasferirsi in Italia e alla Fiorentina.
L'esperto di mercato, però, scrive anche che per arrivare alla chiusura definitiva dell'operazione dovranno essere chiariti nelle prossime ore alcuni dettagli sul contratto del difensore svedese. Una volta definiti tutti i punti del contratto, Lindelof arriverà alla Fiorentina.
