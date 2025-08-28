Romano: “Lindelof ha scelto la Fiorentina. Per la chiusura manca qualche dettaglio”

Victor Lindelof è uno degli obiettivi principali in difesa per la Fiorentina, insieme a Diogo Leite. Ci potrebbero essere novità interessanti nel pacchetto arretrato, e Pradè potrebbe tentare il colpo di esperienza. Come scrive Fabrizio Romano, i colloqui tra la dirigenza viola e il calciatore svedese stanno procedendo bene. Il difensore svincolatosi dallo United sarebbe molto contento di trasferirsi in Italia e alla Fiorentina.