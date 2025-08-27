VN – Prezzo e fattibilità di Diogo Leite: i motivi per cui piace tanto a Pioli

Giovane, classe '99, uno dei profili più interessanti del campionato tedesco e nazionale portoghese. Tutti elementi a favore della tesi dell'allenatore viola che già al Milan ha manifestato l'interesse per il difensore. Un buon colpo per la difesa, in scadenza di contratto.

In questo modo la Fiorentina può trovare un accordo al di sotto del suo valore attuale di 20mln. L'Union Berlino ne rifiutò mesi fa anche 14, ma la scadenza del contratto permette a Daniele Pradè di spingere su un prezzo intorno agli 8-10mln. Intanto rimane viva anche la pista Lindelof, con il giocatore che deve decidere tra Firenze e l'Everton. Ovviamente, fari puntati anche su Pietro Comuzzo e i 35mln offerti dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Quella che vi proponiamo qui sotto è la heat map della scorsa stagione del difensore portoghese ricostruita da Sofascore. Come si vede chiaramente il suo ruolo naturale è di centrale o braccetto di sinistra che andrebbe così a ricoprire la stessa posizione di Ranieri e Viti, ma come è successo con Pongracic potrebbe ricoprire il ruolo di centrale spostando il croato a destra con Comuzzo.