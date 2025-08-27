I sauditi dell'Al-Hilal piombano sul difensore viola Pietro Comuzzo.
Di Marzio: “Comuzzo, nelle prossime ore la risposta all’offerta dell’Al-Hilal”
Il club allenato da Simone Inzaghi fa sul serio
Il club allenato da Simone Inzaghi ha offerto 35 milioni alla Fiorentina per il difensore classe 2005.
Nel caso in cui il giocatore non dovesse dare una risposta nella giornata di domani, l’Al-Hilal virerebbe su altri obiettivi. Lo riporta Sky Sport.
