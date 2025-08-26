Sky: “Inzaghi su Comuzzo: offerti 35 milioni. Nessun accordo col centrale”

Dopo qualche settimana di sosta, la permanenza di Pietro Comuzzo in viola torna ad essere in discussione. In passato era la Premier League il principale spauracchio per una possibile partenza del centrale classe 2005, adesso è il continente che cambia ma, al contrario dei club inglesi, l'offerta sarebbe già arrivata sul tavolo della Fiorentina.
Il futuro di Pietro Comuzzo appare più in bilico del previsto. La maxi offerta del club arabo è arrivata sul tavolo della Fiorentina
Sirene arabe—
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky Sport, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi avrebbe offerto al club viola ben 35 milioni di euro per il centrale classe 2005.
Attualmente la società araba non avrebbe ancora trovato l'accordo con Comuzzo. Il centrale friulano dovrà decidere nelle prossime ore cosa fare col proprio futuro: accettare la maxi offerta araba, oppure continuare in viola, o al massimo aspettare un serio interesse da un club europeo.
