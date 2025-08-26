Sky: “Inzaghi su Comuzzo: offerti 35 milioni. Nessun accordo col centrale”

Il futuro di Pietro Comuzzo appare più in bilico del previsto. La maxi offerta del club arabo è arrivata sul tavolo della Fiorentina

Dopo qualche settimana di sosta, la permanenza di Pietro Comuzzo in viola torna ad essere in discussione. In passato era la Premier League il principale spauracchio per una possibile partenza del centrale classe 2005, adesso è il continente che cambia ma, al contrario dei club inglesi, l'offerta sarebbe già arrivata sul tavolo della Fiorentina.