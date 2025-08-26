Il Parma lavora per rinforzare il proprio reparto offensivo, vista anche la rottura del crociato da parte di Matija Frigan. L'attaccante croato, arrivato poche settimane fa dal Westerlo per 10 milioni, che si è infortunato nei primi allenamenti con il nuovo club.
Il Parma sonda un ex viola. Nella lista dei crociati rimane presente Beltran
Il mercato delle uscite della Fiorentina, al momento, sembra bloccato. Il Parma rimane in lizza per Beltran, ma sonda anche un ex viola
Nelle scorse settimane è stato fatto con forza il nome di Lucas Beltran, per sostituirlo e secondo Gianluca Di Marzio, il profilo dell'argentino resta nella lista dei crociati.
La novità di oggi è però, l'interesse da parte della squadra di Cuesta per Patrick Cutrone del Como. La punta italiana non rappresenterebbe ancora la scelta definitiva del club per l’attacco, ma la sua candidatura starebbe avanzando con forza.
