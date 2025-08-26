Non è dato sapere dove andrà Beltran. Sappiamo che ha scartato prima il Flamengo e poi il Cska Mosca. Ad oggi il Vikingo spera di poter rientrare nei piani del River Plate, il cui allenatore Marcelo Gallardo ha indicato il suo nome per completare l’attacco.
CorSport: “Il desiderio di Beltran espresso agli agenti. Ma Pradè esige risposte”
Beltran e la sua possibile cessione
In caso contrario, però, le alternative non fioccano o comunque aspettano a palesarsi. Resta l’opzione Parma. Certamente, al di là del River, Beltran ha espresso ai suoi procuratori il desiderio di rimanere in Europa.
Il tempo stringe, la Fiorentina esige risposte dal ventiquattrenne che grava nelle casse del club per 1,6 milioni di euro a stagione fino al 2028. Lo riporta il Corriere dello Sport.
