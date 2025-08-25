CorSport: “Beltran rifiuta anche la Russia. Adesso ci sono solo 2 opzioni”

Lucas Beltran ha preso posizione sul suo futuro rifiutando l’offerta del Cska Mosca, che gli aveva proposto un contratto quinquennale con stipendio da 3 milioni netti a stagione. L’attaccante argentino ha chiarito di preferire campionati più competitivi o, in alternativa, un ritorno in patria. La scelta conferma la linea già seguita in passato, quando aveva detto no anche al Flamengo, che si era presentato con una proposta da 12 milioni di euro più bonus.