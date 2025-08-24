Viola News
Pioli/2: “Non siamo stati lucidi. Mercato? Non so cosa succederà, il club è pronto”

Pioli/2: “Non siamo stati lucidi. Mercato? Non so cosa succederà, il club è pronto” - immagine 1
Le parole di Stefano Pioli nel post partita dell'Unipol Domus
Redazione VN

Nel post partita di Cagliari-Fiorentina, in sala stampa ha parlato il tecnico viola Stefano Pioli: "Ci siamo mossi male in alcune situazioni, non siamo stati rapidi anche nel giro palla. La partita si è fatta difficile, anche per merito dei nostri avversari che hanno coperto bene gli spazi, ma noi non siamo stati lucidi.

Mercato? "Il club è pronto. Non so cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato, se ci sarà modo il club cercherà di migliorare la rosa".

Ranieri infortunato? Dobbiamo migliorare tanti meccanismi. Ho tolto Ranieri perché non mi sembrava brillante e non aveva sfruttato alcune situazioni in fase di possesso palla. Ho fatto delle scelte anche in vista di giovedì. Non voglio tanti giocatori ma tanti titolari, chi entra deve cercare di fare meglio. Le gerarchie nel calcio cambiano, grazie alle prestazioni dei giocatori.

Mandragora? E' un giocatore intelligente e di personalità, parla tanto in campo e questo è importante. È ancora indietro di condizione ma è importante. Avrei voluto far entrare Dzeko ma il cambio di Gosens non me l'ha permesso. Ho pensato anche a giovedì che Kean è squalificato e Piccoli comunque giovedì non avrebbe potuto giocare.

Troppa sofferenza? Non abbiamo sofferto perché ci siamo abbassati a difendere in area, abbiamo sofferto i duelli vinti dalle loro punte. Non ci vogliamo abbassare, ma anche la forza dell’avversario talvolta non ti permette di essere aggressivo come vorresti".

