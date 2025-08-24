Pioli/2: “Non siamo stati lucidi. Mercato? Non so cosa succederà, il club è pronto”

Ranieri infortunato ? Dobbiamo migliorare tanti meccanismi. Ho tolto Ranieri perché non mi sembrava brillante e non aveva sfruttato alcune situazioni in fase di possesso palla. Ho fatto delle scelte anche in vista di giovedì. Non voglio tanti giocatori ma tanti titolari, chi entra deve cercare di fare meglio. Le gerarchie nel calcio cambiano, grazie alle prestazioni dei giocatori.

Mandragora? E' un giocatore intelligente e di personalità, parla tanto in campo e questo è importante. È ancora indietro di condizione ma è importante. Avrei voluto far entrare Dzeko ma il cambio di Gosens non me l'ha permesso. Ho pensato anche a giovedì che Kean è squalificato e Piccoli comunque giovedì non avrebbe potuto giocare.