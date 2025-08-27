VN – Fiorentina-Venezia, i nodi da sciogliere per Nicolussi Caviglia: i dettagli

Nella giornata di oggi ci saranno nuovi contatti tra la Fiorentina e il Venezia per Nicolussi Caviglia. Ancora non c'è un accordo tra i club, mentre il giocatore ha accettato il quinquennale offerto dalla dirigenza viola.
La Fiorentina continua a trattare Nicolussi Caviglia del Venezia
Adesso c'è da convincere il Venezia, che dovrà dare il 10% della cessione alla Juventus e che quindi chiede una cifra importane. Inoltre, c'è ancora qualche dubbio sulla formula che oscilla tra un prestito con obbligo di riscatto e una cessione definitiva.
Detto ciò, la trattiva tra i due club per il centrocampista avanza senza sosta.
