VN – Fiorentina e Venezia ancora distanti per Nicolussi Caviglia. I dettagli

La trattativa tra Fiorentina e Venezia per Nicolussi Caviglia è reale. In queste ore le parti si stanno parlando per trovare l'accordo

Redazione VN 26 agosto - 15:58

E' appena iniziata una conference call tra Fiorentina e Venezia per il trasferimento di Nicolussi Caviglia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le parti sarebbero ancora distanti e l'operazione non sarebbe da definirsi già chiusa.

Il club lagunare vorrebbe circa 12 milioni per il cartellino dell'ex Juventus, mentre la Fiorentina sarebbe disposta ad offrire una cifra vicina agli 8/9 milioni di euro. In questo momento la discussione tra le due società sarebbe incentrata su una formula capace di accontentare tutte le parti in gioco.

L'agente del calciatore, Alessandro Lucci, lo stesso di Dzeko, Piccoli e Kean, sarebbe già a lavoro per mediare tra le parti, visto che lo stesso Nicolussi Caviglia vorrebbe giocare in Serie A in questa stagione, nonostante la fascia di capitano del Venezia al braccio. L'ex Juventus vede la Fiorentina come un grande club in cui crescere e non sarà un problema trovare l'accordo sul contratto del calciatore. In questo momento la trattativa avanza per trovare le giuste cifre capaci di accontentare tutti.