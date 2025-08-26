Ioannidis saluta il Panathinaikos per 20 milioni. Il greco serve “un assist” al Milan

Fotis Ioannidis è stato a lungo uno degli obiettivi per l'attacco della Fiorentina, ma ora è ad un passo dallo Sporting Lisbona

Fotis Ioannidis, spesso accostato alla Fiorentina di Pioli prima dell'arrivo di Roberto Piccoli, è ad un passo dal trasferimento in Portogallo. Il giocatore greco di proprietà del Panathinaikos, secondo Fabrizio Romano, ha raggiunto un accordo con lo Sporting Lisbona e nelle prossime ore verrà ufficializzato dal club lusitano.