Ioannidis saluta il Panathinaikos per 20 milioni. Il greco serve “un assist” al Milan

Fotis Ioannidis, spesso accostato alla Fiorentina di Pioli prima dell'arrivo di Roberto Piccoli, è ad un passo dal trasferimento in Portogallo. Il giocatore greco di proprietà del Panathinaikos, secondo Fabrizio Romano, ha raggiunto un accordo con lo Sporting Lisbona e nelle prossime ore verrà ufficializzato dal club lusitano.
Fotis Ioannidis è stato a lungo uno degli obiettivi per l'attacco della Fiorentina, ma ora è ad un passo dallo Sporting Lisbona
L'attaccante greco si trasferirà in Portogallo per circa 20 milioni di euro, circa 10 in meno di quello che la Fiorentina ha speso per Piccoli, e darà così il via libera alla cessione di Conrad Harder al Milan. I rossoneri pagheranno 24 milioni di euro più 3 milioni di bonus, mentre il club portoghese manterrà un 10% sulla futura rivendita del danese.
Ioannidis, anziché raggiungere il Portogallo viaggerà con la squadra allenata da Rui Vitória direttamente in Turchia: dove i biancoverdi di Lisbona giocheranno contro il Samsunspor, nella partita di play-off di Europa League
