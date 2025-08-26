Viola News
Ferrari su Piccoli: “Lo seguivamo da tempo. Ecco cosa ci ha detto Commisso”

Le parole del direttore generale Alessandro Ferrari sul neo acquisto Roberto Piccoli
Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha presentato così il nuovo attaccante viola, Roberto Piccoli, in conferenza stampa. Le sue parole:

E' un classe 2001, italiano. Mi piace partire con queste considerazioni. Si inserisce in un reparto avanzato già importante: Kean, Dzeko, ora Piccoli e se vogliamo anche Gudmundsson e Fazzini. E' un ragazzo che seguivamo da tempo. Abbiamo trovato la disponibilità di Commisso nel prenderlo, nonostante non ci fossero state delle cessioni che ci avrebbero permesso di far girare tutto al meglio. Il presidente ci ha detto di andare dritti per la nostra strada e di portarlo a Firenze. E' da tempo che volevamo farlo.

