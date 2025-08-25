Viola News
Fiorentina, da oggi si pensa al Polissya. Ecco Dzeko: c’è da difendere 3 gol

Fiorentina in campo per preparare la gara contro il Polissya
Fiorentina rientrata in serata da Cagliari e da oggi la squadra di Pioli comincerà a preparare la sfida di ritorno del play off di Conference League con il Polissya, in programma giovedì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Partita per la quale continua anche la vendita dei biglietti da parte della società viola. Tifoseria gigliata che avrà a disposizione i due settori di Tribuna (Est e Ovest), mentre una curva resterà chiusa (la Fiorentina deve scontare in due gare europee la sanzione Uefa dopo i fatti dello contro il Betis) e l'altra sarà dedicata alla tifoseria ospite.

Tre allenamenti e partenza per Reggio Emilia. Dove sicuramente non ci saranno Kean e Piccoli, a guidare l'attacco stavolta toccherà a Edin Dzeko. Fiorentina che deve difendere lo 0-3 maturato all'andata. In caso di passaggio del turno venerdì è previsto il sorteggio. Lo scrive la Nazione.

