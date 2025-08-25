Fiorentina rientrata in serata da Cagliari e da oggi la squadra di Pioli comincerà a preparare la sfida di ritorno del play off di Conference League con il Polissya, in programma giovedì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, da oggi si pensa al Polissya. Ecco Dzeko: c’è da difendere 3 gol
La Nazione
Fiorentina, da oggi si pensa al Polissya. Ecco Dzeko: c’è da difendere 3 gol
Fiorentina in campo per preparare la gara contro il Polissya
Partita per la quale continua anche la vendita dei biglietti da parte della società viola. Tifoseria gigliata che avrà a disposizione i due settori di Tribuna (Est e Ovest), mentre una curva resterà chiusa (la Fiorentina deve scontare in due gare europee la sanzione Uefa dopo i fatti dello contro il Betis) e l'altra sarà dedicata alla tifoseria ospite.
Tre allenamenti e partenza per Reggio Emilia. Dove sicuramente non ci saranno Kean e Piccoli, a guidare l'attacco stavolta toccherà a Edin Dzeko. Fiorentina che deve difendere lo 0-3 maturato all'andata. In caso di passaggio del turno venerdì è previsto il sorteggio. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA