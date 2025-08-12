CorSport: “Shpendi costa 10 milioni. Chiesto Harder, la risposta dello Sporting”

L 'identikit è chiaro ormai da settimane, modellato attorno alle richieste di Stefano Pioli. Serve un attaccante, un'altra punta, un ideale vice Kean che all'occorrenza possa giocare anche col numero venti, un uomo da profondità più delle alternative in questo momento in rosa (Dzeko e Beltran).

Questa la priorità sul mercato della Fiorentina che, appurate le richieste troppo alte di attaccanti valutati nella prima parte dell'estate (su tutti Ioannidis e Piccoli), anche per via di alcune uscite bloccate (Lucas Beltran), è costretta a scandagliare anche mercati periferici.

Un nome da tempo sul taccuino dei viola è quello di Cristian Shpendi : classe 2002, undici reti nell'ultimo campionato di B col Cesena, l'attaccante albanese viene valutato 10 milioni dal club romagnolo, che ancora non ha ricevuto nessun offerta ufficiale. Negli scorsi giorni poi c'è stato un contatto per un altro attaccante.

Anche lui è un vecchio pallino, si tratta di Conrad Harder: danese, classe 2005 e già adocchiato da Pradè e i suoi un anno fa, alla fine l'estate scorsa la spuntò lo Sporting Club, che lo pagò 21 milioni (bonus compresi). Nell'annata appena conclusa è stato impiegato come vice Gyokeres ma anche come spalla dello svedese, adesso i lusitani lo vorrebbero venderebbe solo per una cifra vicina ai 20 milioni, mentre la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per il prestito, scontrandosi contro il no dello Sporting. Lo scrive il Corriere dello Sport.