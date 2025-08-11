Dal Portogallo: la Fiorentina ha chiesto Conrad Harder allo Sporting Club

Per un Jonas Harder che se n'è andato in prestito al Padova dopo l'ultima annata tra Primavera e prima squadra, c'è un Conrad Harder entrato brevemente nel mirino della Fiorentina . Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, infatti, i viola avrebbero chiesto allo Sporting Club di Lisbona informazioni sulla trattabilità dell'attaccante danese classe 2005 , ricevendo feedback positivi.

Tuttavia, sempre secondo quanto riportato, da Bagno a Ripoli avrebbero chiesto un prestito, mentre i biancoverdi vorrebbero darlo solo a titolo definitivo. Si è fatto avanti, nel frattempo, il Lipsia dalla Germania, bisognoso di una punta in sostituzione di Sesko passato al Manchester United. In assenza di un passo avanti della Fiorentina o di uno indietro dello Sporting, per Harder saremmo dunque a un vicolo cieco.