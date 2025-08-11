Per un Jonas Harder che se n'è andato in prestito al Padova dopo l'ultima annata tra Primavera e prima squadra, c'è un Conrad Harder entrato brevemente nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, infatti, i viola avrebbero chiesto allo Sporting Club di Lisbona informazioni sulla trattabilità dell'attaccante danese classe 2005, ricevendo feedback positivi.
Dal Portogallo: la Fiorentina ha chiesto Conrad Harder allo Sporting Club
Dal Portogallo: la Fiorentina ha chiesto Conrad Harder allo Sporting Club
Una pista per l'attacco potrebbe portare all'ex partner di Gyokeres, però c'è una diversità di vedute sulla formula
Tuttavia, sempre secondo quanto riportato, da Bagno a Ripoli avrebbero chiesto un prestito, mentre i biancoverdi vorrebbero darlo solo a titolo definitivo. Si è fatto avanti, nel frattempo, il Lipsia dalla Germania, bisognoso di una punta in sostituzione di Sesko passato al Manchester United. In assenza di un passo avanti della Fiorentina o di uno indietro dello Sporting, per Harder saremmo dunque a un vicolo cieco.
