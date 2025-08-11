Gazzetta: “loannidis e Krstovic costano troppo. Per il vice Kean la spunta Shpendi”

La Fiorentina cerca una prima punta, un uomo di profondità che possa essere il perfetto vice Kean. Possibilmente giovane, che conosca già il calcio italiano e che abbia le caratteristiche giuste, indicate da Pioli. Uno dei profili attenzionati da tempo è quello che porta a Cristian Shpendi, classe 2003 del Cesena.

Va bene il prezzo, l'ingaggio e potrebbe essere adatto per crescere e mettersi a disposizione, sapendo che il titolarissimo è Kean ma anche che la Fiorentina è una grandissima opportunità di upgrade. Attaccanti che erano stati cercati di recente come Fotis loannidis del Panathinaikos o in precedenza come Nicola Krstovic del Lecce sarebbero stati ideali in caso di partenza di Kean (nel periodo della clausola rescissoria da 52 milioni) più che per fare da alternativa adesso.