VN – Nome nuovo per la difesa, non per Pioli. Piace Diogo Leite

In questi ultimi giorni di mercato la Fiorentina sembra voler puntellare la rosa in più ruoli. Pioli, dopo le dichiarazioni su Ranieri e il gradimento non altissimo verso Pablo Marì , vorrebbe aggiungere un centrale al suo reparto arretrato. In più non è da escludere una possibile partenza di Comuzzo in questi ultimi giorni di mercato

I profili

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero due i difensori centrali proposti e valutati in questi giorni dalla Fiorentina. Il primo è quello che porta a Victor Lindelof, su cui rimangono dei dubbi sul piano fisico. Il secondo profilo porta al nome di Diogo Leite, centrale portoghese dell'Union Berlino, arrivato nel 2022 dal Porto dopo un prestito al Braga. Difensore di piede mancino, abile nella fase di costruzione dal basso. E' un classe 1999 (26 anni) ed è alto 1,92.