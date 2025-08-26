VN – Si allontana la pista Lamptey. Distanza con giocatore e Brighton

Fumata grigia per Lamptey. La Fiorentina è molto lontana dagli accordi con il giocatore e con il Brighton

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre alla probabile permanenza dell'ex Juve Stabia in viola, visto la fumata grigia della trattativa col Torino, l a distanza troppo ampia tra il club inglese, il giocatore classe 2000 e la Fiorentina, ha allontanato sensibilmente la possibile chiusura dell'operazione.

I dettagli

Le condizioni richieste dal giocatore stesso, un contratto di quattro anni e uno stipendio non in linea con quanto offerto dalla Fiorentina, unite alla valutazione del Brighton, ovvero 10 milioni, hanno fatto scattare la fumata grigia. Il contratto del ghanese, in scadenza tra 10 mesi, lo farebbe valutare molto meno dal club viola, che non avrebbe nessuna intenzione di sborsare la cifra richiesta dagli inglesi.