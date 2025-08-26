Nuovo nome per la fascia. Tmw: la Fiorentina pensa ad Hateboer

Robin Gosens da una parte, Hans Hateboer dall'altra. le corsie che hanno fatto le fortune dell'Atalanta potrebbero presto rivedersi alla Fiorentina. Questo stando a quanto riporta tuttomercatoweb.com. Secondo il portale, la Fiorentina ha messo nel mirino il laterale olandese, oggi in Francia al Rennes. Il classe 94, si legge, è stato sondato anche dal Sassuolo ma è considerato dalla Fiorentina come un0dea concreta a destra.