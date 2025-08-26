Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nicolussi Caviglia a un passo. Sportmediaset: “Operazione da 12 milioni”

calciomercato

Nicolussi Caviglia a un passo. Sportmediaset: “Operazione da 12 milioni”

Nicolussi Caviglia a un passo. Sportmediaset: “Operazione da 12 milioni” - immagine 1
Operazione in chiusura con il Venezia
Redazione VN

Hans Nicolussi Caviglia potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore della Fiorentina. Questo quanto racconta l'emittente Sportmediaset dopo le indiscrezioni uscite negli ultimi minuti. Il centrocampista, si apprende, è ad un passo dalla società viola che sta spingendo fortissimo per chiudere l'operazione. Al Venezia andrebbero circa 12 milioni di euro grazie ad un'operazione di prestito con obbligo di riscatto.

Leggi anche
Conferme su Lindelof ma occhio alla Premier. Pedullà: “Ecco chi lo vuole”
Riprende quota Nicolussi Caviglia. Pedullà: “E non dipende da Mandragora”

© RIPRODUZIONE RISERVATA