Hans Nicolussi Caviglia potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore della Fiorentina. Questo quanto racconta l'emittente Sportmediaset dopo le indiscrezioni uscite negli ultimi minuti. Il centrocampista, si apprende, è ad un passo dalla società viola che sta spingendo fortissimo per chiudere l'operazione. Al Venezia andrebbero circa 12 milioni di euro grazie ad un'operazione di prestito con obbligo di riscatto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nicolussi Caviglia a un passo. Sportmediaset: “Operazione da 12 milioni”
calciomercato
Nicolussi Caviglia a un passo. Sportmediaset: “Operazione da 12 milioni”
Operazione in chiusura con il Venezia
© RIPRODUZIONE RISERVATA