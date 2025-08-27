VN – Comuzzo-Arabia, cosa trapela. E alla Fiorentina viene proposto Hateboer

Non solo il centrocampo, la Fiorentina sta trattando anche vari nomi in difesa. Nella giornata di ieri, l'offerta dell' Al-Hilal , club allenato da Simone Inzaghi, di 35mln per Pietro Comuzzo ha scosso un po' i piani della dirigenza viola. Adesso la decisione spetta al giocatore che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non sembra intenzionato ad andare in Arabia.

Sulla questione terzino invece, ancora c'è da sistemare qualche dettaglio. Il rinnovo di Parisi sembrava aver blindato il futuro del terzino viola che però potrebbe lasciare Firenze. Anche perché con Fortini,sarebbero 2 per il posto da vice Gosens. Nelle prossime ore si avranno più dettagli. Mentre per la fascia destra Lamptey sembra essersi raffreddato, con Hateboer nuovo nome proposto alla dirigenza viola.