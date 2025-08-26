Viola News
Di Marzio: “Fatta per il rinnovo di Parisi. La Fiorentina ha deciso di blindarlo”

Pioli stravede per Parisi. Come annunciato qualche settimana fa, il rinnovo del terzino campano sembra una formalità
Novità dell'ultimo minuto quella che riporta l'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio tramite un tweet sul proprio profilo X. La Fiorentina, infatti, avrebbe rinnovato l'ex Empoli Fabiano Parisi fino al 2029.

Secondo il giornalista di Sky mancherebbe solamente l'annuncio ufficiale della Fiorentina, ma non ci sarebbero dubbi sulla riuscita del prolungamento di contratto del classe 2000.

Il 15 di luglio vi avevamo anticipato di quanto Stefano Pioli stravedesse per il laterale campano, tanto che lo aveva richiesto anche ai tempi del Milan, e di come il rinnovo di Parisi fosse solamente una formalità. Adesso l'operazione sembra in chiusura e nelle prossime ore dovrebbe addirittura arrivare l'ufficialità

 

