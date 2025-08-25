R.Galli: “Parisi? Fa arrabbiare. Gosens è un’altra cosa. Kean? Male ieri”

"Ieri purtroppo si è rivisto un film che è stato un trend la scorsa stagione: le partite rimesse in gioco quasi allo scadere. La Fiorentina ieri non meritava la vittoria, ma era riuscita in qualche modo quasi ad ottenerla. Queste sono le partite che devono vincere le squadre che vogliono arrivare in alto a fine stagione".