R.Galli: “Parisi? Fa arrabbiare. Gosens è un’altra cosa. Kean? Male ieri”

Su De Gea e su Parisi contro il Cagliari—
"De Gea? Anche quando rimane coinvolto negli errori, riporta la media sulla sufficienza. Per ieri si merita un 6, perché è vero che ha sbagliato, ma ha fatto anche delle grandissime parate. Parisi? Quando la Fiorentina lo prese, scavalcò la Juventus. Fa arrabbiare ora vederlo entrare in campo così. Rispetto a Gosens, c'è troppa differenza".
Su Kean e sul mercato—
"Tutti eravamo convinti che, sapendo di non giocare la partita successiva in Conference League, Kean avrebbe messo in campo una grande prova contro il Cagliari. Invece, ieri è stato uno tra i peggiori in campo. Mercato? Mi aspetto che a centrocampo arrivi un giocatore importante, e che si risolva il discorso rispetto all'esterno difensivo. Inoltre, mi aspetto che si snodi anche la questione Beltran".
