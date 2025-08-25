Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv R.Galli: “Parisi? Fa arrabbiare. Gosens è un’altra cosa. Kean? Male ieri”

news viola

R.Galli: “Parisi? Fa arrabbiare. Gosens è un’altra cosa. Kean? Male ieri”

Parisi
L'opinione del giornalista sulla prestazione dei viola contro il Cagliari.
Redazione VN

Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione su alcuni giocatori viola a seguito di Cagliari-Fiorentina.

"Ieri purtroppo si è rivisto un film che è stato un trend la scorsa stagione: le partite rimesse in gioco quasi allo scadere. La Fiorentina ieri non meritava la vittoria, ma era riuscita in qualche modo quasi ad ottenerla. Queste sono le partite che devono vincere le squadre che vogliono arrivare in alto a fine stagione".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Su De Gea e su Parisi contro il Cagliari

—  

"De Gea? Anche quando rimane coinvolto negli errori, riporta la media sulla sufficienza. Per ieri si merita un 6, perché è vero che ha sbagliato, ma ha fatto anche delle grandissime parate. Parisi? Quando la Fiorentina lo prese, scavalcò la Juventus. Fa arrabbiare ora vederlo entrare in campo così. Rispetto a Gosens, c'è troppa differenza".

Su Kean e sul mercato

—  

"Tutti eravamo convinti che, sapendo di non giocare la partita successiva in Conference League, Kean avrebbe messo in campo una grande prova contro il Cagliari. Invece, ieri è stato uno tra i peggiori in campo. Mercato? Mi aspetto che a centrocampo arrivi un giocatore importante, e che si risolva il discorso rispetto all'esterno difensivo. Inoltre, mi aspetto che si snodi anche la questione Beltran".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA