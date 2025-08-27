Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Fortini in scadenza nel 2027. Non ha rinnovato e ha il pallino in mano”

Fortini
La Gazzetta dello Sport sulla situazione Fortini
Redazione VN

La Fiorentina ha deciso di puntare su Niccolò Fortini.La Gazzetta dello Sport sottolinea questa decisione soffermandosi però su un dettaglio: il giovane terzino è in scadenza di contratto.

Il rinnovo ancora non è arrivato e secondo il quotidiano rimane un caso da seguire, con il classe 2006 che rimane in una posizione privilegiata:

Intanto la Fiorentina ha deciso di tenere l'esterno classe 2006 Niccolò Fortini che è un caso da seguire perché in scadenza nel 2027. Per ora non ha rinnovato e ha il pallino in mano. Restano in bilico Bianco, Richardson, Beltran e forse Parisi. Zero speranze per Ikoné e Barak sempre fuori dal progetto del club. Serve cedere.

