Gazzetta: “Fortini in scadenza nel 2027. Non ha rinnovato e ha il pallino in mano”

La Fiorentina ha deciso di puntare su Niccolò Fortini.La Gazzetta dello Sport sottolinea questa decisione soffermandosi però su un dettaglio: il giovane terzino è in scadenza di contratto.
Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport sulla situazione Fortini
Il rinnovo ancora non è arrivato e secondo il quotidiano rimane un caso da seguire, con il classe 2006 che rimane in una posizione privilegiata:
Intanto la Fiorentina ha deciso di tenere l'esterno classe 2006 Niccolò Fortini che è un caso da seguire perché in scadenza nel 2027. Per ora non ha rinnovato e ha il pallino in mano. Restano in bilico Bianco, Richardson, Beltran e forse Parisi. Zero speranze per Ikoné e Barak sempre fuori dal progetto del club. Serve cedere.
