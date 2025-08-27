CorFio: “Comuzzo aspetta Commisso. Prima dell’Arabia, valuta Premier e Germania”

La Fiorentina si prepara a un finale di mercato molto intenso, con diverse trattative aperte sia in entrata che in uscita. Dopo aver rinforzato l’attacco con l’arrivo di Piccoli, restano da chiarire le posizioni di alcuni giocatori chiave, in particolare quella di Beltran, che ha rifiutato Flamengo e CSKA Mosca ma è ancora senza numero di maglia. A catalizzare l’attenzione è però l’offerta da 35 milioni dell’Al Hilal per Comuzzo: una cifra importante, che mette la società di fronte a un bivio, anche se il giovane difensore non sembra convinto di lasciare l’Europa.

In questa situazione, il club viola ha avviato contatti con alcuni difensori per non farsi trovare impreparato. In particolare, i dirigenti hanno sondato Lindelof, svincolato dal Manchester United e seguito anche in Premier League dall’Everton, e Diogo Leite dell’Union Berlin,per il quale sarebbero pronti a investire fino a 8 milioni di euro. L’obiettivo è tutelarsi in caso di partenza di Comuzzo, senza però compromettere la solidità del reparto difensivo.