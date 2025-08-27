Nazione: “Beltran, spunta un nuovo club. E potrebbe rimanere fino a gennaio”

La Nazione sul centrocampo della Fiorentina, ma non solo

Redazione VN 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 08:57)

La Nazione si sofferma sul centrocampo. La Fiorentina sembra aver scelto Nicolussi Caviglia per completare la mediana. Manca l'accordo con il Venezia che continua a chiedere 12 milioni di euro. Troppi, la Fiorentina e l'agente del calciatore (Alessandro Lucci, lo stesso di Kean, Piccoli e Dzeko) stanno provando a limare la distanza, con i viola che vorrebbero prenderlo in prestito, magari con un obbligo condizionato intorno ai 7-8 milioni di euro.

Non si registrano novità sui diversi esuberi che Pradè deve ancora piazzare. Bianco resta tra Sassuolo, Catanzaro e Monza, Barak piace a Cagliari e Verona. Ikoné (riproposto al Paris Fc) e Infantino andranno all'estero.

Beltran, invece sarebbe stato proposto allo Sporting Lisbona. Per lui il Parma non si è avvicinato troppo, il River nemmeno. Non è escluso che possa rimanere fino a gennaio.