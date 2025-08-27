Viola News
Nazione: “Beltran, spunta un nuovo club. E potrebbe rimanere fino a gennaio”

La Nazione sul centrocampo della Fiorentina, ma non solo
La Nazione si sofferma sul centrocampo. La Fiorentina sembra aver scelto Nicolussi Caviglia per completare la mediana. Manca l'accordo con il Venezia che continua a chiedere 12 milioni di euro. Troppi, la Fiorentina e l'agente del calciatore (Alessandro Lucci, lo stesso di Kean, Piccoli e Dzeko) stanno provando a limare la distanza, con i viola che vorrebbero prenderlo in prestito, magari con un obbligo condizionato intorno ai 7-8 milioni di euro.

Non si registrano novità sui diversi esuberi che Pradè deve ancora piazzare. Bianco resta tra Sassuolo, Catanzaro e Monza, Barak piace a Cagliari e Verona. Ikoné (riproposto al Paris Fc) e Infantino andranno all'estero.

Beltran, invece sarebbe stato proposto allo Sporting Lisbona. Per lui il Parma non si è avvicinato troppo, il River nemmeno. Non è escluso che possa rimanere fino a gennaio.

