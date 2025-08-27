La Fiorentina vive giorni frenetici di mercato, con più fronti aperti. In mezzo al campo il club ha intensificato i contatti per Nicolussi Caviglia, protagonista lo scorso anno al Veneziae richiesto per le sue qualità di interdizione e costruzione. Primo nel Venezia lo scorso anno per palloni recuperati, tiri totali, occasioni create da palla inattiva e passaggi nell’ultimo terzo di campo: il problema è che il club veneto resta negoziatore tosto e non vuol scendere sotto gli 11-12 milioni, intransigenza che fece saltare il trasferimento al Torino. La Fiorentina si ferma sotto la doppia cifra, trattativa a oltranza e totalmente slegata dalla situazione Mandragora. Intanto proseguono i colloqui con Victor Lindelof, difensore svincolato dal Manchester United,seguito anche da Everton e Sunderland, ma con la Fiorentina in vantaggio e vicina a un’intesa.
Repubblica: “Nicolussi Caviglia, Venezia tosto. Non vuole scendere sotto i 12mln”
Sul fronte giovani, la società ha deciso di trattenere Niccolò Fortini,terzino classe 2006 capace di giocare su entrambe le corsie. Questa scelta non esclude del tutto la pista che porta a Tariq Lamptey del Brighton,anche se la distanza economica con gli inglesi rimane significativa. Nel frattempo continua a far discutere la maxi offerta da 35 milioni dell’Al Hilal per Comuzzo:resta ora al difensore valutare se restare in Europa o cedere alla tentazione araba, mentre la Fiorentina monitora la situazione per pianificare le mosse successive.
Tra le questioni interne, spicca quella legata a Kean: è pronto il rinnovo, che dovrebbe essere ufficializzato al rientro del presidente Commisso previsto a metà settembre. L’attaccante però dovrà scontare due giornate di squalifica nelle competizioni europee dopo l’espulsione rimediata contro il Polissya, con la giustizia sportiva che ha escluso la violenza del gesto, evitando così una sanzione più pesante. Anche sul fronte uscite si lavora: oltre ai già noti esuberi, potrebbe aggiungersi Richardson. Lo riporta Repubblica Firenze.
