Repubblica: “Nicolussi Caviglia, Venezia tosto. Non vuole scendere sotto i 12mln”

La Fiorentina vive giorni frenetici di mercato, con più fronti aperti. In mezzo al campo il club ha intensificato i contatti per Nicolussi Caviglia, protagonista lo scorso anno al Veneziae richiesto per le sue qualità di interdizione e costruzione. Primo nel Venezia lo scorso anno per palloni recuperati, tiri totali, occasioni create da palla inattiva e passaggi nell’ultimo terzo di campo: il problema è che il club veneto resta negoziatore tosto e non vuol scendere sotto gli 11-12 milioni, intransigenza che fece saltare il trasferimento al Torino. La Fiorentina si ferma sotto la doppia cifra, trattativa a oltranza e totalmente slegata dalla situazione Mandragora. Intanto proseguono i colloqui con Victor Lindelof, difensore svincolato dal Manchester United,seguito anche da Everton e Sunderland, ma con la Fiorentina in vantaggio e vicina a un’intesa.