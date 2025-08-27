CorSport: “Cessione Pietro Comuzzo? Ecco cosa filtra sulla sua volontà”

Nella giornata di ieri l’Al-Hilal è piombato su Comuzzo.Simone Inzaghi ha chiesto un difensore giovane, di prospettiva. Al vaglio c’è pure il classe 2005.
La volontà di Pietro Comuzzo
Dall’Arabia hanno fatto capire alla Fiorentina di essere disposti a offrire almeno 35 milioni di euro,cifra per la quale la dirigenza viola si siederebbe eccome a un tavolo.
Quindi la palla passa al giocatore, che però secondo quanto filtra preferirebbe rimanere a Firenze. Nel frattempo Pradè e Goretti lavorano a un’ulteriore entrata: piace il mancino classe 1999 Diogo Leite, in forza all’Union Berlino.Che chiede 12 milioni di euro per lasciarlo partire, nonostante il suo contratto scada il prossimo giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport.
