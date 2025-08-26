CorSport: “Da Sabiri a Viti. I cambi di Pioli per la sfida al Polissya”

Stefano Pioli e i cambi in vista del Polissya

Redazione VN 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 11:32)

Il lunedì al Viola Park è stato dedicato al riposo, dopo una settimana intensa che ha visto la Fiorentina lontana da Firenze fino a domenica sera. Nonostante la giornata libera concessa da Pioli, diversi giocatori hanno scelto di allenarsi ugualmente, trovando tra i presenti anche il nuovo arrivato Roberto Piccoli. La testa del gruppo è già rivolta al ritorno dei playoff di Conference League contro il Polissya: dopo il 3-0 dell’andata in Slovacchia, i viola hanno un piede e mezzo nella fase a gironi, ma l’allenatore non vuole cali di concentrazione.

Giovedì ci sarà una novità obbligata in attacco: Kean è squalificato e al suo posto giocherà Edin Dzeko, che conosce bene il ruolo e lo ha già interpretato in alcune amichevoli estive. Pioli valuterà se affiancargli Gudmundsson, confermando così il 3-5-2, oppure risparmiarlo in vista della sfida di campionato con il Torino. In ogni caso, l’approccio sarà quello del turnover ragionato: qualche cambio è atteso, ma senza rivoluzioni che possano trasmettere segnali di rilassamento.

A centrocampo è previsto il riposo per Sohm, apparso stanco e ancora indietro di condizione dopo una preparazione svolta solo in parte col gruppo. In lizza per una maglia ci sono Mandragora, reduce dai minuti positivi con gol a Cagliari, e Sabiri, che Pioli ha testato più volte come mediano. In difesa, invece, potrebbe esserci spazio dall’inizio per Viti, entrato bene al posto di Ranieri nella gara di campionato. L’idea del tecnico è quella di mantenere solidità e concentrazione, pur dando spazio a chi ha bisogno di minuti per crescere. Lo scrive il Corriere dello Sport.