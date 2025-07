Da pupillo di Mourinho a svincolato. Ecco cosa potrebbe dare Lindelof a Pioli

Pupillo di Mou

Victor Lindelof nasce nel 1994 in Svezia. Qui muove i suoi primi passi, fino a quando non lo nota il Benfica, a 18 anni. Il centrale sbarca a Lisbona, e per 3 anni sgomita nella squadra b delle aquile. Poi arriva la stagione 2016/2017, dove diventa un titolare fisso del Benfica, a 22 anni. Lo nota il Manchester United di Josè Mourinho, che se lo porta all'Old Trafford per 35 milioni di Euro. Lo Special One negli ultimi anni ha sempre cercato di costuire squadre imponenti fisicamente, basti pensare a quello United, composto dai vari Lukaku, Matic, Fellaini, Smalling, Pogba e lo stesso Lindelof. Lo svedese raggiunge quasi il metro e novanta, con una stazza fisica di livello. Può giocare sia come difensore puro, che come terzino destro nelle situazioni di emergenza (un po' come Pioli utilizzava Milenkovic). L'adattamento alla Premier non è semplice per lui, come confermava lo stesso Mourinho: "Nel 2004 portai un fenomenale centrale difensivo: Ricardo Carvalho, è stato uno dei migliori centrali negli ultimi dieci anni di Premier League, ma ho faticato, è stato difficile per lui arrivare ed adattarsi subito. Penso che Victor abbia bisogno di un po' di tempo"