Nazione rivela: “E’ stato De Gea a proporre Lindelof alla dirigenza viola”

La Nazione sull'interesse della Fiorentina per Lindelof

Redazione VN 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 08:42)

Meno sei allo stop delle trattative. E l'impressione è che per la Fiorentina saranno sei giorni assolutamente intensi. Non solo Polissya e Torino,il club viola è ancora uno di quelli più attivi sul mercato. Ieri si sono riaccese all'improvviso una serie di situazioni.

In difesa il nome di Victor Lindelof ricorre da un paio di mesi (occhio anche a Diogo Leite dell'Union Berlino). In viola ha uno sponsor di primo piano come David De Gea. E' stato il portierone spagnolo a proporlo ai dirigenti viola, sta provando a convincere l'amico (hanno giocato insieme a lungo nel Manchester United) ad abbassarsi l'ingaggio. La Fiorentina aspetta una risposta dagli agenti. Sul tavolo del difensore anche le offerte di Brentford ed Everton. Il suo arrivo potrebbe far da preludio all'addio di Pablo Marí(ha molto mercato in Brasile e in Grecia).

Discorso svincolato quello di Comuzzo.leri l'Al-Hilal è tornato a bussare alla porta ri-proponendo 35 milioni di euro. Il difensore ha già rispedito al mittente la proposta araba a inizio estate. Vedremo come reagiranno stavolta sia lui che la Fiorentina. Lo scrive la Nazione.