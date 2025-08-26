Romano conferma: “Lindelof, l’affare procede. Lui è attratto dall’Italia”

Victor Lindelof è l'obiettivo principale in difesa per la Fiorentina. Ci potrebbero essere novità interessanti nel pacchetto arretrato, e Pradè potrebbe tentare il colpo di esperienza. Come scrive Fabrizio Romano, la trattativa tra la viola ed il ragazzo sta procedendo bene.
La trattativa per Victor Lindelof procede bene. Lo svedese è intrigato dalla possibilità di venire in Italia
La concorrenza—
L'ex Manchester United è rimasto svincolato dopo l'esperienza ai Red Devils, e vuole rimettersi in gioco. L'Italia lo intriga molto, anche se c'è un'offerta anche dall'Everton. I Toffees stanno cercando di allungare il reparto difensivo, viste alcune defezioni per gli infortuni.
