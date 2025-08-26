Romano conferma: “Lindelof, l’affare procede. Lui è attratto dall’Italia”

La trattativa per Victor Lindelof procede bene. Lo svedese è intrigato dalla possibilità di venire in Italia

Victor Lindelof è l'obiettivo principale in difesa per la Fiorentina. Ci potrebbero essere novità interessanti nel pacchetto arretrato, e Pradè potrebbe tentare il colpo di esperienza. Come scrive Fabrizio Romano, la trattativa tra la viola ed il ragazzo sta procedendo bene.