CorSport: “Lindelof rifiuta l’Everton, dal VP ci sperano. Il problema è l’ingaggio”

L a Fiorentina avanza per Viktor Lindelof. Il giocatore è affascinato dalla possibilità di giocare in Italia, al punto che starebbe respingendo la corte dell’Everton.

I contatti con la dirigenza viola sono costanti, e l’opera di convincimento potrebbe essere agevolata da David De Gea con cui il difensore ha condiviso la maglia del Manchester United dal 2017 al 2023.