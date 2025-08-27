Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Lindelof rifiuta l’Everton, dal VP ci sperano. Il problema è l’ingaggio”

Corriere dello Sport

CorSport: “Lindelof rifiuta l’Everton, dal VP ci sperano. Il problema è l’ingaggio”

grafica lindelof
La Fiorentina si avvicina sempre di più a Lindelof
Redazione VN

La Fiorentina avanza per Viktor Lindelof. Il giocatore è affascinato dalla possibilità di giocare in Italia, al punto che starebbe respingendo la corte dell’Everton.

I contatti con la dirigenza viola sono costanti, e l’opera di convincimento potrebbe essere agevolata da David De Gea con cui il difensore ha condiviso la maglia del Manchester United dal 2017 al 2023.

Lindelof si è svincolato a giugno, dopo aver trascorso gli ultimi otto anni a Old Trafford dove percepiva qualcosa come 6 milioni netti a stagione. Dovrebbe ridursi l’ingaggio sensibilmente per trasferirsi a Firenze. Dal Viola Park ci sperano. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Leggi anche
CorSport su Parisi: “Potrebbe essere ceduto. Con il rinnovo Pradè ha più forza”
La Cassazione sul caso Astori: “Con gli esami necessari si sarebbe potuto salvare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA