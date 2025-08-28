La Repubblica: “Per la Fiorentina, Lindelof alza il livello della rosa di Pioli”

Victor Lindelof è l'ultimo giocatore accostato alla Fiorentina. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Polissya, Stefano Pioli ha detto: "Sono stato chiaro con il club e i miei dirigenti, se possiamo prendere calciatori che per noi sono funzionali e alzano il livello, bene. Altrimenti tanto vale restare così". A prescindere da Comuzzo, il club viola - scrive Repubblica Firenze - evidentemente pensa che Victor Lindelof (classe 1994), svincolato dopo gli anni al Manchester United, faccia parte di quel gruppo di giocatori. Offerto un contratto biennale con possibilità di allungare di un’ulteriore stagione, adesso tocca al difensore decidere se provare l’esperienza in Italia o proseguire la carriera in Inghilterra (ha varie offerte, Everton su tutte).