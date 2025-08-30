VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Pedullà: “Bianco in uscita dalla Fiorentina. Il PAOK accelera per lui”

Pedullà: “Bianco in uscita dalla Fiorentina. Il PAOK accelera per lui”

Il punto sulla trattativa che porterebbe Alessandro Bianco in Grecia.
Redazione VN

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà riporta aggiornamenti sul centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco. Come scrive l'insider, infatti, il giocatore lascerà la Fiorentina per andare a giocare. Negli ultimi minuti per il centrocampista classe 2002 c’è stata un’irruzione del PAOK Salonicco che quasi sicuramente porterà alla svolta. Bianco stava valutando diverse possibilità, ma il PAOK è al traguardo con la formula del prestito.

