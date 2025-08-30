L'esperto di mercato Alfredo Pedullà riporta aggiornamenti sul centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco. Come scrive l'insider, infatti, il giocatore lascerà la Fiorentina per andare a giocare. Negli ultimi minuti per il centrocampista classe 2002 c’è stata un’irruzione del PAOK Salonicco che quasi sicuramente porterà alla svolta. Bianco stava valutando diverse possibilità, ma il PAOK è al traguardo con la formula del prestito.
Pedullà: "Bianco in uscita dalla Fiorentina. Il PAOK accelera per lui"
Il punto sulla trattativa che porterebbe Alessandro Bianco in Grecia.
