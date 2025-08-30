VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato VN – Ikone, importante offerta dalla Turchia. Via libera della Fiorentina

Ore calde per il mercato in uscita della Fiorentina, con un giocatore in particolare che potrebbe a momenti salutare la maglia viola: Jonathan Ikone. Dopo il mancato approdo al Southampton, infatti, il francese ha ricevuto un'importante offerta dalla Turchia, in particolare dal Rizespor.

La Fiorentina avrebbe dato il via libera alla cessione, con i turchi che offrono un contratto triennale a 1,2 milioni netti più bonus. Adesso la palla passa al giocatore.

