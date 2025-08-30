Ore calde per il mercato in uscita della Fiorentina, con un giocatore in particolare che potrebbe a momenti salutare la maglia viola: Jonathan Ikone. Dopo il mancato approdo al Southampton, infatti, il francese ha ricevuto un'importante offerta dalla Turchia, in particolare dal Rizespor.
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato VN – Ikone, importante offerta dalla Turchia. Via libera della Fiorentina
In uscita
VN – Ikone, importante offerta dalla Turchia. Via libera della Fiorentina
I dettagli dell'offerta arrivata dalla Turchia
La Fiorentina avrebbe dato il via libera alla cessione, con i turchi che offrono un contratto triennale a 1,2 milioni netti più bonus. Adesso la palla passa al giocatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA