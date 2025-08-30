Sarebbe saltata l'operazione che avrebbe portato l'esterno della Fiorentina Jonathan Ikone a vestire la maglia del Southampton. Nei giorni scorsi, infatti, si era fatto vivo il club inglese, con Ikone che aveva dato anche il suo beneplacito per il trasferimento oltremanica. I "The Saints", però, avrebbero cambiato idea nelle ultime ore, scartando Ikone e puntando su altri altri profili.