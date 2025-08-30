VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato VN – Ikone-Southampton, “non s’ha da fare”. Operazione tramontata, ecco perché

calciomercato

VN – Ikone-Southampton, “non s’ha da fare”. Operazione tramontata, ecco perché

Jonathan Ikoné
Le ultime notizie legate alla cessione del francese
Nicolò Schira

Sarebbe saltata l'operazione che avrebbe portato l'esterno della Fiorentina Jonathan Ikone a vestire la maglia del Southampton. Nei giorni scorsi, infatti, si era fatto vivo il club inglese, con Ikone che aveva dato anche il suo beneplacito per il trasferimento oltremanica. I "The Saints", però, avrebbero cambiato idea nelle ultime ore, scartando Ikone e puntando su altri altri profili.

