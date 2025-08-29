La Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato non dovrà soltanto accelerare per gli acquisti, ma anche per le cessioni dei cosiddetti esuberi. Proprio il Corriere dello Sport fa il punto su alcuni dei giocatori fuori dal progetto di Stefano Pioli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Il punto sugli esuberi: tre club esteri su Ikoné. Barak cercato da Cagliari e Verona
Corriere dello sport
Il punto sugli esuberi: tre club esteri su Ikoné. Barak cercato da Cagliari e Verona
Il punto sugli esuberi della Fiorentina: Ikoné è nella lista di tre club stranieri. Barak, invece, è cercato in Italia
Jonathan Ikoné fa parte di quei giocatori che sono fuori dalla rosa e dal progetto di Pioli. Il francese, cercato nuovamente dal Paris FC, ha attratto l'interesse di altri due club esteri. Uno è il Rizespor, l'altro il Southampton. Allo stato attuale gli inglesi sono in leggero vantaggio: si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Antonin Barak, invece, è cercato da Hellas Verona (squadra di cui ha fatto parte dal 2020 al 2022) e Cagliari. Anche nel suo caso la Fiorentina cerca un compratore che sia disposto a negoziare l'acquisto del centrocampista a titolo definitivo visto il suo contratto in scadenza il prossimo anno. Sul fronte Beltran, invece, non si registrano novità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA