Bianco e gli altri esuli: una Grecia sempre più italiana

Daniele Pradè sta lavorando per consegnare a Stefano Pioli una rosa col minor numero di esuberi possibile. Uno dei giocatori che partiranno in queste ultime ore di mercato, è Alessandro Bianco. Dopo l'annata passata al Monza lascerà ancora Firenze. La destinazione è Salonicco, doce lo aspetta il PAOK. In Grecia negli ultimi anni (e anche attualmente), sono passati numerosi giocatori italiani. Ecco alcuni esempi.