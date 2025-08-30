Daniele Pradè sta lavorando per consegnare a Stefano Pioli una rosa col minor numero di esuberi possibile. Uno dei giocatori che partiranno in queste ultime ore di mercato, è Alessandro Bianco. Dopo l'annata passata al Monza lascerà ancora Firenze. La destinazione è Salonicco, doce lo aspetta il PAOK. In Grecia negli ultimi anni (e anche attualmente), sono passati numerosi giocatori italiani. Ecco alcuni esempi.
Bianco e gli altri esuli: una Grecia sempre più italiana
Alessandro Bianco si appresta a lasciare la Fiorentina. Ma non sarà l'unico azzurro in Grecia
Una Grecia tricolore—
Attualmente in terra ellenica milita l'ex portiere del Benevento Alberto Brignoli, all'AEK (che sfiderà la Fiorentina in Conference). Al Panathinaikos è sbarcato Davide Calabria, dopo una vita spesa al Milan. Eddie Salcedo milita invece nell'Ofi Creta. Il PAOK tra l'altro ha chiuso anche per Alessandro Vogliacco, oltre che per Bianco. All'Olympiakos c'è infine Lorenzo Pirola. Altri azzurri che nelle ultime stagioni sono passati per la Grecia sono: Daniele Verde, Samuele Longo, Federico Macheda e Nicola Leali.
